Unip Polo Diadema completa dez anos de muito sucesso

Pioneira no Ensino a Distância, universidade recebeu selo de qualidade RUF

Em fevereiro do ano que vem, a Unip Polo Diadema completa dez anos. O iBrasil conversou com a diretora Karine Bitencourt para saber mais sobre essa história de sucesso que vem contribuindo para colocar milhares de pessoas no mercado de trabalho com excelente qualificação profissional.

“Estamos programando algumas comemorações para o ano que vem, pois o Polo de Diadema foi um dos primeiros cursos à distância da Unip. Então temos muito que comemorar, pois são cerca de 800 polos em todo o Brasil”, disse Karine.

A diretora também comemora o reconhecimento do jornal Folha de S. Paulo, que desde 2012 faz uma avaliação anual do ensino superior no Brasil e, aos melhores avaliados, o periódico dedica o selo RUF (Ranking Universitário Folha). “Esse selo também avalia a empregabilidade. De acordo com a pesquisa do RUF, a Unip é a universidade que o mercado de trabalho mais contrata. Então, para nós é uma grande satisfação receber esse selo, que é um atestado de qualidade”, explica.

Atualmente a Unip tem mais de quarenta cursos de graduação, todos à distância e com reconhecimento do MEC (Ministério da Educação e Cultura), além de mais vinte cursos de pós-graduação. Segundo Karine, o MEC mudou um pouco a legislação. “Quando forma a primeira turma é que eles dão o reconhecimento. Estamos aguardando a liberação de três novos cursos, que são Física, Química e Gastronomia”, informa.

Mas já há alguns novos cursos, sendo quatro tecnólogos: Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade e Rede de Computadores. Há também licenciatura para Filosofia e um bacharelado para Educação Física (duração de 3,5 a 4 anos), com parte prática, que é presencial, e parte teórica, que é online. A diretora do Polo Diadema acredita que são cursos que vieram realmente atender a demanda de mercado. “São cursos que vieram realmente atender a demanda de mercado, com valores muito acessíveis. Por exemplo, o curso de Gestão Comercial tem mensalidade de R$ 149, com dois anos de duração e diploma, que é o mesmo diploma para cursos presenciais. Ao término do curso, o aluno já pode fazer uma pós-graduação. Esse foi um dos cursos que ficamos bastante animados, assim como os outros”.

O curso de Comércio Exterior, também muito procurado, tem duração de dois anos. Este curso, assim como o curso de Filosofia e os demais cursos têm mensalidade de R$ 299. Educação Física sai por R$ 379 mensais. E a primeira mensalidade ainda tem 50% desconto.

Outra grande vantagem oferecida pela Unip é a tutoria 24 horas, sete dias por semana. “Se o aluno ligar num sábado, às 3h da manhã, haverá um tutor para atender”, brinca Karine.

A Unip realiza quatro vestibulares por ano. A universidade está realizando um neste momento, que vai de novembro até fevereiro. Depois haverá outro em abril e maio, que é o de meio semestre. Em seguida, outro de junho a agosto, depois mais um em setembro e outubro. Há uma taxa de R$ 30 nos vestibulares, mas, de acordo com Karine Bitencourt, é só entrar em contato com a secretaria do Polo Diadema que esse valor pode ser isentado.

Karine avalia que os cursos à distância têm experimentado bom crescimento, com boa procura. “As pessoas muitas vezes não têm tempo, precisam se deslocar para uma universidade, pegar trânsito, pagar estacionamento, ônibus, ir todo dia. O ensino a distância traz flexibilidade ao aluno para estudar em qualquer lugar, a qualquer hora, com a mesma qualidade, com um currículo muito bom e com preços menores do que uma graduação tradicional presencial. O custo de uma graduação tradicional presencial gira em torno de R$ 400, R$ 500”, finaliza.

SERVIÇO

Para mais informações sobre os cursos oferecidos, basta acessar o site www.unip.br/ead.

O Polo Diadema da Unip fica na rua Felipe Camarão, 400 – Centro (próximo ao Shopping Praça da Moça). Telefone: (11) 4054-4747.