Terceirização Trabalhista

A chamada “lei da terceirização”, foi recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda somente a sanção presidencial para entrar em vigor. Muito se tem especulado a respeito das mudanças e reflexos da nova lei e, no presente artigo, apresentaremos de maneira bastante breve seus principais aspectos, se sancionada pelo Presidente da República sem qualquer veto ou modificação.

Muita polêmica foi gerada em torno do assunto. De um lado, há quem defenda que a regulamentação trará ganhos de produtividade e maior segurança jurídica para as empresas. Do outro lado, argumentam que a medida aumenta a precarização no mercado de trabalho.

O fato é que, se sancionada, a chamada “lei da terceirização” passa a regulamentar esta espécie de relação de trabalho, que outrora era tão somente norteada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, através de suas súmulas.

Em essência, com a nova lei as empresas estarão autorizadas a terceirizar os empregados de todas as etapas de seu serviço ou produção, inclusive aquelas atividades ligadas à sua atividade-fim. Assim, por exemplo, um hospital poderá terceirizar seus médicos e enfermeiros, assim como uma escola poderá terceirizar seus professores.

Até então, pela falta de legislação específica, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entendia que somente era lícita a terceirização dos empregados ligados à atividade-meio (como por exemplo os serviços de segurança, limpeza e portaria de um hospital ou, de uma escola), sob pena de ser reconhecido o vínculo empregatício direto ou a responsabilização solidária pelos débitos trabalhistas com o próprio tomador dos serviços (aquela empresa que se beneficiava da mão de obra).

Pela nova lei não serão alterados direitos como férias, 13º salário e FGTS e, se o empregado já tiver carteira assinada com a tomadora de serviços, não poderá ser terceiro na mesma empresa.

Por fim, a nova lei estabelece que a tomadora de serviços (independente de se beneficiar da mão de obra em sua atividade-meio ou em sua atividade-fim), passará a ser responsável subsidiária da terceirizadora. Em outras palavras, a nova lei assegura aos empregados que, se a terceirizadora não pagar seus direitos trabalhistas, subsidiariamente a tomadora dos serviços terá de lhe pagar tudo o que for devido.

André Antunes Garcia – Advogado, sócio do escritório A. Antunes Garcia Advocacia, especialista em Direito do Trabalho (andre@antunesgarcia.adv.br).