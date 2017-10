Sérgio Mano (PSB) promove reuniões com poder público, para ajudar necessitados em Diadema

Eventos são realizados com objetivo unir ações para orientar moradores de ruas, dependentes químicos e codependentes

Renan Silva – Especial para o IB

Em reunião realizada na quarta-feira (11), entre vereadores, membros do poder público, legislativo e associações, a secretaria de assistência social e a de desenvolvimento econômico mostraram suas ofertas de trabalho que podem servir de ajuda para as pessoas necessitadas do município de Diadema.

Segundo o Vereador Sérgio Mano (PSB), há uma grande importância de unir esse trabalho com a prefeitura e para que isso seja feito, “em um primeiro momento a sociedade civil organizada diz o que ela tem para ofertar, ajudar e, em um segundo momento o poder público dirá o que ele tem para contribuir com o serviço. São juntadas as duas pontas para que possamos fazer um trabalho efetivo”, enfatizou.

Nestas reuniões, são determinadas que cada secretaria cuidará de uma parte da população e também, abrem-se portas para pessoas que queiram ser voluntários, dando auxilio a moradores de rua, dependentes químicos e codependentes (pessoas com vulnerabilidade social).

A primeira dama de Diadema, Caroline Rocha Michels, destacou a importância desse programa em dar oportunidades a voluntários: “Isso fortalece muito o trabalho, não é sempre que nós e as associações conseguimos realizar todas as atividades que são propostas, então essa sugestão de vir essa equipe de voluntários para trabalhar junto com as ações tendem a somar para o município”.

Com 37 anos, 25 deles como dependente químico, Gilmar Souza sofre para sair do vício mas relata que o programa de incentivo das associações e do poder público tem o ajudado: “Comecei a usar drogas em Diadema, fui para Bahia com minha família onde vivi sete anos sempre nas drogas, retornei para Diadema há ano ano e meio para tratamento na Casa da Decisão. Quero terminar o tratamento para voltar a Bahia curado e ficar com minha família, podendo ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu”.