Quando o Amigo Vira Estrela no Céu

É tão bom ter amigos! Nem sempre estamos próximos, mas o reencontro é de festa, porque nos gostamos e sentimos alegria quando juntos. Nem sempre concordamos, mas toleramos as diferenças, porque queremos a amizade acima de tudo! Temos a liberdade de dizermos o que pensamos, porque uma amizade verdadeira não impõe limites no pensar! Vigiamos, no silêncio, o bem estar um do outro e as vezes rezamos para que a saúde se recupere, mas nem sempre dizemos, porque não é necessário, sabemos que é assim! É confortante saber que temos alguém que de verdade está conosco, que tem falhas e às vezes comete traquinagens, mas é assim com todo mundo, afinal, seres humanos cometem traquinagens! Uma amizade sincera pode durar a vida inteira ou melhor, dura a vida inteira, porque é uma característica da amizade.

Mas e quando um amigo vira estrela no céu, como é

É triste, o coração fica procurando aquele outro coração que batia até pouco tempo e agora mantém-se em silêncio. Na verdade, é um silêncio! Mas apesar da tristeza fica algo dentro da gente que sabemos da sua continuidade. Tudo que aprendemos juntos, tudo que choramos, tudo que nos xingamos, porque um dia brigamos feio, tudo, tudo fica vivo dentro da gente, porque amigo que é amigo nunca vai embora. Fica

bem perto, no fundo do coração. É estranho, porque mesmo que não esteja perto, está perto! Mesmo que não nos toque mais, continua seu toque marcado na pele! Porque amigo de verdade, quando vira estrela continua brilhando dentro da gente. Porque amizade que é amizade não passa nunca. Amigos não se separam, é só mais um tempo sem se ver. Ala Voloshyn, é psicóloga, contadora de histórias e escritora. Contato: alavoloshyn22@yahoo. com.br