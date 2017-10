Projeto Social Recreativo Os Pequeninos faz festa em comemoração ao Dia das Crianças em Diadema

Na última quarta feira (11/10) a creche popular denominada “Projeto Social Recreativo Os Pequeninos” realizou sua primeira festa em comemoração ao Dia das Crianças. Pais, responsáveis, crianças e colaboradores puderam saborear alguns comes e bebes em uma tarde divertida e alegre, patrocinado pela própria entidade.

A entidade que faz parte do Projeto Social Jerry Bolsas e está localizada na Rua Safira, 20 no Centro de Diadema/SP, conta com profissionais como: pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, nutricionista, recreaçonista, médico e dentista que fazem atendimento periódico, além de cozinheira e demais colaboradores.