Prefeito reeleito Lauro Michels recebe diplomação do TRE

Na ocasião, além do prefeito foram diplomados os 21 vereadores eleitos. (Foto: Marcos Luiz)

O prefeito reeleito de Diadema, Lauro Michels, foi diplomado na manhã do dia 19/12, em solenidade realizada na Câmara Municipal.

A diplomação foi realizada pelo juiz da 222º Zona Eleitoral de Diadema, José Pedro Rebello Gianini. Na cerimônia estiveram presentes o presidente da Câmara, José Dourado, e a presidente da OAB-Diadema, Marilza Nagazawa. Além do prefeito Lauro Michels e do vice-prefeito Márcio Paschoal Giudicio (Márcio da Farmácia), foram diplomados os 21 vereadores eleitos. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos aptos a tomarem posse no dia 1/1/2017.

“A felicidade de ser reeleito é imensa. Eu comemorei com a minha família em casa. É um êxito do trabalho que está sendo realizado na cidade”, comentou Lauro Michels.

A posse do prefeito, vice e vereadores, será realizada no domingo, 1/1/2017, às 16h, no Teatro Clara Nunes que fica na Rua Graciosa, 300 (Centro).