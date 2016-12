Prefeito de Diadema anuncia mais dois secretários

Cel. Soffner será o novo secretário de Defesa Social no segundo governo de Lauro Michels. (Foto: Thiago Benedetti)

O prefeito reeleito de Diadema, Lauro Michels (PV), apresentou oficialmente, nesta quinta-feira, 29/12, no anfiteatro do Paço Municipal, mais dois secretários que vão integrar a gestão 2017/2020. Marcel Lacerda Soffner vai comandar a secretaria de Defesa Social. Tatiane Ramos continua à frente da secretaria de Educação.

Durante a coletiva, Lauro ressaltou que no início de fevereiro a prefeitura fará entrega dos kits de uniformes e material escolar com uma nota explicando os motivos do atraso. Com essa medida, será possível o aluno dispor de dois uniformes para uso no próximo ano. “Quando fizemos a licitação em 2015/2016, o preço do uniforme estava muito acima do que projetamos. Vamos esclarecer aos pais e responsáveis tanto a parte de economia quanto a parte de qualidade. Isso é importante para mostrar a responsabilidade que temos com o dinheiro público”, disse.

O prefeito também lembrou que nos últimos quatro anos, o investimento na educação contribuiu para a qualidade do ensino no município, com a melhora da nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que saltou de 5,9 (em 2013) para 6,3 (índice que estava previsto para ser atingido somente em 2017 e já foi alcançado em 2016). Lauro Michels também comemora outro resultado na Educação. “Ainda não está o ideal e reconhecemos que temos muito a fazer. Mas, já comemoramos alguns bons resultados”, completou.

Sobre a Secretaria de Defesa Social, o prefeito Lauro Michels comentou sobre os principais eixos que deverão ser trabalhados pelo novo titular da pasta e anunciou propostas para a melhoria do cemitério municipal, por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

“Um dos nossos objetivos é alinhar a Guarda Civil Municipal com a secretaria de Defesa Social, pensar estrategicamente nas melhorias para o cidadão diademense”, comentou Soffner. O novo secretário também ressaltou que criatividade será a marca da pasta para fomentar discussões sobre inovação e, assim, levar novos serviços para a população. “A integração e ação conjunta periódica de todas as forças de segurança da cidade é fundamental para a cidade e será uma das nossas metas”, afirmou.

Perfil

Marcel Lacerda Soffner é formado em Direito e Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco (1987), mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – Polícia Militar do Estado de São Paulo (2008) e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – Polícia Militar do Estado de São Paulo (2013). Foi Coronel de Polícia Militar e comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana de Diadema. Adjunto de Grande Mídia e Assessor de Imprensa da PM junto à Seção de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública, Chefe do Cerimonial, entre outras funções.

(Da Redação)