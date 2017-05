Parabéns, Instituto Educacional Guilherme Miller!

Neste mês de maio, a escola Guilherme Miller completou a sua maior idade e assim realizou uma grande festa para comemorar com todos os alunos, ex-alunos, professores, funcionários, parceiros e colaboradores esses 18 anos de existência com muito trabalho e sucesso, ensinando desde sempre os pequenos à darem os passos certos rumo ao futuro para serem grandes profissionais e pessoas valorosas.

Essa festa não poderia passar as brancas nuvens, e merecidamente todos aproveitaram ao máximo o evento, que mesmo com forte chuvisco e frio não fez com que ninguém arredasse o pé até cantar os parabéns!

Infelizmente, por motivo de saúde a mantenedora, idealizadora, professora, mãe e amiga Sandra Pratarotti que iniciou lá atrás numa escolinha de Educação Infantil no bairro do Eldorado, e hoje é sem dúvida uma respeitosa Instituição de Ensino, não pode estar presente mas, deixou sua mensagem através de um vídeo e foi muito bem representada pela família Pratarotti, entre eles marcaram presença, Natalí, Lilian, Robson, Giovana, Thierry, Henrique e especialmente sua filha Thaisy que agradeceu à todos pelo empenho e presença no evento.

“Foi um enorme prazer representar a minha mãe Sandra Pratarotti, pois cresci com essa escola, fui a primeira aluna e amo muito o trabalho que o colégio realiza. Agradeço a cada pessoa que nos presenteou com a sua presença e à todos que fizeram e fazem parte do Instituto de Ensino Guilherme Miller.”

O evento teve a coordenação de comunicação do jornalista Ivan Brasil e contou com a participação do “Guilherminho” de autoria do mesmo. O mascote contagiou a todos os presentes, muitos alunos fizeram selfies e dançaram embalados pelo som do DJ Tromp Elcinho.

“Por ser algo novo, vi que o pessoal curtiu a festa! A energia foi muito positiva em relação as atividades e as atrações também foram ótimas. Espero que tenhamos mais festas como essa.” – DJ Tromp Elcinho

Com um repertório bem variado da MPB, sertanejo ao Pop Rock, alguns artistas abrilhantaram a festa, entre eles: as cantoras Ana Clara, Sabrina Mirella acompanhada do músico Edson Junior, Cris Silva e o cantor sertanejo Renan Costa que faz dupla com Cristiano.

A confraternização entre alunos, ex-alunos, familiares, funcionários e colaboradores foi marcada também por sorteios. As ganhadoras dos fones de ouvidos patrocinados pelo colégio Guilherme Miller foram as alunas Beatriz Tenório e Eduarda Vitória, essa em especial por mais interagir nas redes sociais sempre curtindo e compartilhando os posts do colégio, a aluna Ayane foi sorteada e contemplada com um tablet, doado por Eduardo Mesquita de Sousa, gestor da Academia Krypton Eldorado.

Segundo depoimento da diretora pedagógica Meyre Brasil, a festa foi excelente e correspondeu a todas as expectativas. “Todos participaram, inclusive os funcionários e professores, foi bem organizada e sequenciada, estava tudo conforme a programação, a avaliação é nota 10! Tivemos a participação da segurança de policiais militares e da Guarda Civil Municipal (GCM) e agradecemos em especial a presença do Coronel Marcel Lacerda, ex-comandante do 24º Batalhão de Diadema e atual Secretário de Defesa Social, da coordenadora do Lar Assistencial Mãos Pequenas, Estrela Martins e das colaboradoras que fizeram deliciosos lanches e salgados”. Disse ela.

Parabénssssssssssss Colégio Guilherme Miller! Viva a educação!

Matéria/Fotos por Priscila Cardoso – Maio/2017

