Música e entrega de prêmios marcam o encerramento do Natal Iluminado

“A Mão do Meio – Sinfonia Lúdica” foi uma das atrações do Natal Iluminado 2016. A montagem foi criada especialmente para a Cia de Danças de Diadema pelo casal de coreógrafos Michael Bugdahn e Denise Namura e a direção geral é de Ana Bottosso. (Foto: Marcos Luiz)

Com muita música, crianças e famílias inteiras visitando os brinquedos natalinos na Praça da Moça, encerrou dia 18/12, em Diadema, a quarta edição do Natal Iluminado, que esse ano teve como tema “Vila do Papai Noel”.

O tema fez jus ao nome já que entre os brinquedos mais procurados estavam a Casa do Papai Noel, o Cantinho da Neve e o Papai Noel Gigante. Nestes três locais, grandes filas se formavam para tirar fotos com o Bom Velhinho e a Mamãe Noel e todos se divertiam com a neve artificial, que caía sobre as pessoas quando faziam selfies.

O Natal Iluminado, em sete dias de evento, atraiu cerca de 25 mil pessoas. Entre as festas que integram o calendário da cidade, a cada ano que passa o evento se torna um dos festejos mais tradicionais. “Estamos muito felizes em realizar, mais este ano, essa festa bonita que reúne a família de Diadema. Com atrações para todas as idades, como brinquedos e shows musicais de diversos gêneros e apresentações de corais, promovemos uma festa para que as famílias pudessem se divertir no espaço público do nosso município”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema, Caroline Rocha.

Enquanto o grupo musical Os Seresteiros de Diadema entoavam no palco canções natalinas, Celita de Oliveira assistia interessada ao show. Moradora do Jardim Ruyce, ela veio acompanhada da filha de oito anos. ”É a primeira vez que venho e estou gostando muito. É um evento alegre, as pessoas estão em paz e ainda podemos apreciar uma boa música”, disse.

Para outra moradora de Diadema, Miriam Maria da Silva, do Parque Reid, o que mais lhe chamou atenção foi a decoração. “É tudo muito bonito, as luzes, a árvore de Natal gigante, o colorido dos brinquedos e das barracas. É bom estar aqui”, concluiu ao som da Banda Lira Musical Diadema que fechou o festejo.

Nota Fiscal Cidadã

Também no domingo, durante o Natal Iluminado, foram distribuídos R$ 100 mil em prêmios a nove participantes do programa Nota Fiscal Cidadã de Diadema. Os cheques foram entregues pela primeira-dama e pelo prefeito, Lauro Michels, que orientou a todos para se inscreverem no programa criado pelo governo municipal. “Para participar, é fácil. Basta se inscrever no site da Prefeitura e assim todos ajudarão na arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS), no fortalecimento do comércio local e na melhoria da cidade”, disse Michels .

Quem quiser mais informações sobre o Nota Fiscal Cidadã e saber os nomes dos sorteados deve acessar o portal do município no www.diadema.sp.gov.br.

Natal

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema, em parceria com empresas do setor privado, a realização do Natal Iluminado não acarreta custos para o governo municipal. A terceira edição da festa, em 2015, trouxe o tema “O Natal da Família Diadema” e reuniu aproximadamente 20 mil pessoas em três fins de semana.