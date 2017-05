Mulher de perseverança, fé e foco.

Mulher de perseverança, fé e foco.

Em homenagem ao mês das mulheres e também das mães, uma das nossas protagonistas é a empresária, proprietária de algumas unidades da escola FISK, empreendedora, educadora, mãe e esposa, muito embora ela insista em não ter nenhuma denominação, títulos ou status porque seu mérito está na disposição de ajudar pessoas através do seu trabalho que é realizado com muita dedicação, amor e simplicidade, ela é Marisol Méndez Asenjo Seoanes.

Segundo Marisol, seus pais que são de origem espanhola sempre priorizaram os estudos, por isso, aos nove anos de idade começou a estudar inglês na escola Fisk. Isso a incentivou a dar aulas na garagem de casa assim que terminou seus estudos aos doze anos para outras crianças carentes do bairro de Campo Limpo, onde morava. E, aos quatorze anos já era professora numa escola bilíngue no bairro do Morumbi, continuando assim sua precoce trajetória de sucesso, até que chegou a dar aula onde até então tudo começou, na escola Fisk.

“Cresci com desafios, queria evoluir na área pessoal e profissional e sempre demonstrei a minha satisfação em servir ao próximo e ser luz no mundo. E, mesmo tendo vivenciado muitos problemas como a perda do meu irmão mais velho já com 17 anos e enfrentando as dificuldades, eu aprendi o que a vida queria me dizer que eu devia tirar proveito até mesmo das lições mais difíceis.” – Marisol Seoanes

E, foi assim que ela seguiu os passos do seu sonho… Em 1987, assumiu como sócia a escola Fisk de Campo Limpo. Três anos depois, já tinha conquistado as escolas de Taboão da Serra e Diadema.

Em 1996, com o nascimento da sua segunda filha, o esposo Paulo Roberto Seoanes, assumiu juntamente as responsabilidades expandindo para mais três outras unidades, sendo Itapecirica, Morumbi Sul e Pirajuçara.

Marisol, é formada em pedagogia, letras e direito; concluiu especialização na área educacional na faculdade Edmonds Community College nos EUA. É mãe de três filhos. Empreendedora de sucesso. E uma mulher cheia de sonhos à realizar, principalmente na área da educação e da comunicação. Sua missão, segundo ela mesma se auto define é perseverar com os alunos, pais e colaboradores para juntos formarem conhecimento, elevação da autoestima, relacionamento com as diferentes culturas a fim de qualificá-los para o mercado de trabalho promovendo a evolução cultural, educacional e humana.

Seu diferencial está na sensibilidade de enxergar a necessidade do próximo e estar sempre pré disposta a ajudar estando engajada com Ongs e igrejas propiciando acesso de aprendizado a outras pessoas.

“Precisamos de menos discursos e mais ações! Os meios de comunicação também poderiam ajudar no foco da educação no dia à dia. Peço à Deus pra ter sabedoria e ser sal na terra, pois temos que trabalhar com o potencial de cada ser e não olhar as dificuldades. Não temos que excluir e sim acolher. O país precisa de mais pessoas nessa lida para mudarmos os rumos da política e não nos colocarmos como vencidos. Meu pai foi pra mim um exemplo de calma, esperança e muita fé mesmo nos momentos de adversidade e sempre me dizia sorrindo: “Não espere que a sorte venha até você, vá ao encontro dela, corra atrás, não desista!” – Marisol Seoanes

A escola Fisk de Diadema e as outras unidades são modelos de ensino e qualidade no atendimento sempre com profissionais especializados comprometidos por causa dessa grande mulher guerreira, batalhadora e consciente da sua missão. Foi estando na situação que ela lutou para conquistar compartilhando o seu conhecimento com quem quisesse aprender independente de classe social, faixa etária, cor ou raça chegando até dar aulas para deficiente visual.

Sim, é de mais mulheres e homens engajados com o objetivo de contribuir para o crescimento da sociedade que precisamos. E, você Marisol é um grande exemplo. Parabéns Marisol, mulher que gera oportunidades.

Matéria/Fotos por Priscila Cardoso – Maio/2017

