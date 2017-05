Motivos e fatores para iniciar a aprendizagem de um novo Idioma durante a Infância.

Um dos principais motivos e o de mais importância em minha opinião, é que as crianças têm como principal característica o desejo de adquirir conhecimento. Esta é uma fase da vida em que elas dispõem de um entusiasmo enorme para aprender o novo e através da sua imensa curiosidade, elas estão sempre motivadas a descobrir.

As crianças, ainda estão em processo de aprendizagem de sua língua materna e acabam assimilando o vocabulário de uma nova língua como uma novidade e não como um desafio ou algo obrigatório, então, para elas os dois idiomas (ou mais) são aprendidos de uma forma natural.

As crianças não tem medo de errar, elas se divertem com os erros! Existem também alguns fatores estudados e comprovados como pesquisas feitas no campo da neurologia, que demonstram que os dois hemisférios cerebrais desempenham diferentes funções. Isso é chamado de “lateralização do cérebro”, ocorre a partir da puberdade, ou seja, no cérebro de uma criança os dois hemisférios estão mais interligados do que no cérebro de um adolescente/adulto, sendo assim muito mais fácil o ensino-aprendizagem de qualquer Idioma nos primeiros anos de vida (entre 3 a 9 anos).

Thais Andrijauskas Dionysio é professora de português/inglês na FISK Escola de Idiomas – Diadema – Email: ta.diony@bol.com.br