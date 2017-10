“Limites… Pais, vocês podem!”

Infelizmente, temos observado de um tempo para cá, que os pais temem colocar “limites” aos seus filhos.

Tudo em nome do “amor”, da “proteção excessiva” em relação aos filhos, até com boa intenção, nós pais devemos ficar atentos para não “cercear” demais nossos filhos, em relação às experiências da vida e devemos alertá-los que as decorrentes frustações, fazem parte do crescimento e evolução humana.

Nossos filhos tem que aprender a lidar com conflitos para amadurecerem e se tornarem mais fortes e preparados para a vida.

Observa-se que esta geração tem sido “muito poupada” de enfrentar contrariedades e o caminho deve ser inverso.

Os nossos filhos devem vencer desafios, enfrentá-los e aprender a vivenciar as perdas!

O ser humano precisa deste equilíbrio para fortalecer-se frente às adversidades da vida.

Como educadora, há 35 anos, tenho observado que muitos alunos desistem de seus objetivos quando algum obstáculo se apresenta e o mais curioso é que os pais tem apoiado este tipo de decisão, fragilizando os filhos emocionalmente e infantilizando-os para escolhas futuras.

Portanto pais reflitam sobre isto e não tenham medo de exercer vosso papel de pais e de orientar, preparar e dialogar com seus filhos para que se tornem adultos com mais qualidade de vida e muito mais bem resolvida interiormente!

Marisol Méndez Asenjo Seoanes

Professora de inglês, espanhol e português.

Coordenadora e diretora pedagógica das Escolas Fisk em Diadema, Taboão da Serra, Campo Limpo, Itapecerica da Serra, Morumbi Sul e Pirajussara.