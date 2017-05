Kroton é premiada pelo Top Companies do Linkedin 2017

Grupo educacional foi consagrado como uma das empresas que os brasileiros mais sonham em trabalhar atualmente

Pela segunda vez consecutiva, a Kroton foi considerada uma das empresas mais desejadas do mercado de trabalho no Brasil. Elegido pelo LinkedIn, o ranking “Top Companies 2017” festeja as companhias que mais atraem atenção e candidatos dentro da rede social.

O levantamento levou em consideração uma série de dados da plataforma, como candidatos por vaga, alcance da empresa, engajamento do usuário e poder de atração. Neste ano, a companhia conquistou o 5° Kroton é premiada pelo Top Companies do Linkedin 2017 Grupo educacional foi consagrado como uma das empresas que os brasileiros mais sonham em trabalhar atualmente lugar na lista selecionada pelo LinkedIn, que contou com 25 empresas. “O segredo do sucesso dentro do grupo de milhares de colaboradores em todo o país são as pessoas: somos um time de apaixonados por educar e movidos por um propósito de mudar a vida das pessoas por meio da educação. Essa paixão, aliada à inovação, é o combustível que impulsiona a Kroton a ampliar a liderança no mercado”, diz Fábio Lacerda, diretor de RH e empregabilidade. “Receber esse reconhecimento é mais uma prova de que estamos no caminho certo; é uma honra fazer parte dessa premiação novamente”, comemora a gerente de Recrutamento e Seleção, Marina Pistone Ferreira.

Para o levantamento foi levado em consideração uma série de dados da plataforma, como candidatos por vaga, alcance da empresa, engajamento do usuário e poder de atração. Foi o que aconteceu com a colaboradora Cibele Cardoso Roberti, recrutada pela plataforma e atual gerente de experiência do aluno e fidelização. “Pelo hábito de acompanhar as publicações do Linkedin e as recomendações da rede, vi uma oportunidade descrita na Kroton que me chamou atenção por ter aderência ao meu perfil”, conta. “Ao me informar mais ainda sobre a empresa e o crescimento, vi que não poderia deixar passar essa chance”.

Com 50 anos de tradição, o grupo educacional Kroton tornou-se referência mundial no setor da educação pelo valor de mercado e pela quantidade de alunos e, nesta lista, representa todo o segmento pela implementação de uma plataforma de crescimento sustentável. Na educação básica atua com o Colégio Pitágoras e a Rede Pitágoras. No ensino superior tem alunos matriculados nas unidades presenciais e nos polos de educação a distância das instituições Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Com a LFG está presente no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Da Redação