Inglês e Espanhol. Aprender, por que e para que?

As línguas inglesa e espanhola são as mais faladas no mundo, devido a sua influência histórica, econômica, linguística, cultural e de fonte de conhecimento relevante para o mundo.

A língua inglesa tem raiz germânica e a espanhola latina, portanto é perfeitamente possível aprender ambas ao mesmo tempo.

Falar inglês e espanhol fluentemente é muito positivo para a ascensão profissional, cultural e intercâmbio com o mundo inteiro, pois dominar com segurança estas duas línguas, certamente traz novas oportunidades e fica muito melhor e mais fácil vencermos a crise.

Não se pode falar mais ou menos mas o mercado de trabalho é competitivo e é tempo de darmos nosso melhor em relação a priorizar o investimento no domínio pleno destes dois idiomas.

Para aqueles que gostam de viajar, fica muito mais tranquilo poder se comunicar bem com as pessoas, se fazer entender e conseguir interagir de forma mais completa e não superficialmente .

Atualmente, há muitas opções de aprendizagem mas uma coisa é certa, aprender bem uma língua exige garra, foco e dedicação e principalmente o propósito tem que estar presente e fazer sentido.

Aprender inglês e espanhol é um exercício a caminho da realização de nossos sonhos mais profundos…

Pense nisto!

Priorize-se, pois você merece o melhor!

Marisol Méndez Asenjo Seoanes

(professora, coordenadora e diretora pedagógica das Escolas Fisk Diadema, Campo Limpo, Taboão da Serra, Morumbi Sul, Itapecerica da Serra, Pirajussara)

