Hidromen: nove anos facilitando a vida dos consumidores Lorenzetti

Nilce Mesquita, proprietária da Hidromen. (Foto: Erico Brasil)

A Hidromen, fundada em outubro de 2007, completou nove anos e completará dez anos em 2017. Surgiu da ideia que os moradores de Diadema tinham que levar os seus produtos em outras cidades para ter o atendimento. Se o consumidor comprasse um produto Lorenzetti, tinha que levar para São Bernardo, por exemplo, para manutenção quando fosse necessário. O local mais próximo era na Praça da Árvore, em São Paulo. “Percebemos que havia um bom nicho de mercado, entramos em contato com a fábrica e ela resolveu fazer essa parceira de atendimento”, conta Nilce Mesquita, proprietária da empresa. Antes de criar a Hidromen, a empresária era sócia em uma loja de materiais para construção desde 1998. Em 2007 decidiu inovar e fundou a empresa, que nasceu na Av. Alda, onde está até hoje.

Além de Diadema, atualmente a Hidromen atende clientes de São Bernardo, Santo André, São Caetano e parte da região Zona Sul de São Paulo (Americanópolis, Jabaquara, Interlagos e Santo Amaro).

Nilce explica que a empresa iniciou dando suporte a consumidores de dez marcas diferentes de aquecedores de água. Com o passar do tempo, ela percebeu que a empresa que dava mais atenção e retorno para o cliente era a Lorenzetti. “Então pensei: se for para ficar apenas com uma marca, vamos ficar com a melhor delas, pois queríamos ficar com uma marca só”, avaliou.

Hoje a Hidromen oferece serviços de qualidade para venda, instalação e manutenção de qualquer produto que se refira ao aquecimento de água da marca Lorenzetti, dentro ou fora da garantia. “Tem muito consumidor que acha que a autorizada só atende quando está dentro da garantia, o que é um erro. É mais segurança para ele, pois as peças são originais, tudo certinho”, explica.

A empresa trabalha com aquecedor de água a gás, torneira elétrica, chuveiro elétrico, e toda linha da Lorenzetti, que é bem extensa. Há toda uma linha de purificadores de água, pressurizadores, “que é um produto que às vezes as pessoas não acham e precisam”, lembra a empresária. A novidade, agora, é que a Lorenzetti entrou no ramo de louça sanitária, e a Hidromen já faz parte dessa prestação de serviço e atende os consumidores desse segmento de produto.

Mas o carro chefe, em vendas no balcão, ainda são chuveiros e resistências. Já a venda total, em termos de carro chefe e de procura, é o aquecedor a gás. “O que eu chamo de venda total é a venda procurada pelo site, Facebook, WhatsApp”, lembra Nilce.

Diferencial

“Nós não temos concorrência, pois somos a única autorizada Lorenzetti da cidade”, orgulha-se a empresária. Basicamente, o diferencial da empresa é essa prestação de serviço. Ela diz que a venda dos produtos pode ser encontrada em vários locais, tanto em Diadema quanto na região. Mas o serviço de assistência técnica é o diferencial, pois o consumidor de Diadema não tinha esse benefício.

“Nossa clientela é bem variada, tem uma pulverização bem legal. Eu diria que 50% são clientes de condomínios, que compram apartamentos e precisam instalar um aquecedor a gás, pois a maioria dos condomínios, pela legislação vigente, têm que usar aquecedores a gás. Então o cliente pega a chave do apartamento dele, mas muitas vezes ele não é informado, nunca viu um aquecedor a gás, não sabe o que fazer, então ele nos procura. Vendemos e instalamos o produto. Esse é o principal cliente”, esclarece. Nilce ressalta que a Hidromen trabalha com pessoal que tem treinamento técnico dentro da fábrica, ou seja, é um trabalho profissional, com gente treinada e capacitada. “Além desses, há uma gama imensa de clientes, desde os manutencistas até o consumidor final, que é aquela pessoa que compra o produto e nem sempre sabe que tem garantia e a gente orienta, conserta dentro da garantia. A gente tem um retorno muito legal disso, porque muitos agradecem pelo atendimento, principalmente idosos, pois normalmente eles iriam comprar novamente um produto sem necessidade, uma vez que podem consertar o produto defeituoso gratuitamente, enquanto está na garantia”, ressalta a empresária.

SERVIÇO

Endereço: Av. Alda, 931 – Centro, Diadema.

Telefones: (11) 4043-3601 / (11) 2375-2760 / (11) 9 5272-1318 (WhatsApp)

Site: www.hidromen.com.br

E-mail: hidromen@globo.com

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados das 9h às 13h.