Guilherme Miller se une à Unopar e passa a oferecer ensino à distância

O Colégio Guilherme Miller inova mais uma vez e passa a oferecer Ensino a Distância (EAD). A novidade surge com uma nova parceria, desta vez com a Unopar, considerada uma das maiores universidades de ensino a distância do País. Essa é uma grande soma de experiências, uma vez que as duas instituições são consagradas e respeitadas em suas áreas de atuação.

A Unopar oferece duas metodologias de EAD: a semipresencial para todos os seus cursos e polos e a metodologia EAD 100% On Guilherme Miller se une à Unopar e passa a oferecer ensino à distância line, disponível atualmente em alguns polos e cursos. A escolha da metodologia é feita no momento da matrícula. Cada uma dessas metodologias apresenta características que se adequam melhor à rotina de cada aluno. Metodologia semipresencial – É pioneira no País, criada pela Unopar, aprovada pelo MEC e referência para outras instituições educacionais.

É recomendada para aqueles que possuem uma rotina agitada e, por isso, valorizam a flexibilidade de estudar online e, ainda, acham importante o relacionamento presencial com outros alunos e contato com professores e tutores. Metodologia EAD 100% Online – Nesse sistema, todas as aulas e atividades são realizadas online, por meio de um conteúdo exclusivo, disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNOPAR), de forma fácil e interativa, com o suporte de tutores online. Essa metodologia é recomendada para aqueles que não possuem disponibilidade de tempo ou de deslocamento para irem ao polo uma vez por semana, apenas uma vez por mês para realização das provas.

Este é mais um grande avanço na educação privada em Diadema, um compromisso de qualidade em ensino e com um futuro melhor para crianças e adolescentes da cidade. “A você que deseja fazer uma universidade a distância, queremos lhe desejar boas-vindas ao nosso novo Polo Diadema e oferecer-lhes toda a nossa estrutura com acessibilidade, ambiente amplo e agradável, seguro e ótima localização”, convida um dos gestores Thiago Pratarotti. O Colégio Guilherme Miller possui sede própria há mais de 21 anos, sendo referência na região sul de Diadema e já mantém parceria com o Sistema Anglo de Ensino.

Já a Unopar conta com 45 anos de tradição em educação de qualidade com mais de 300 mil alunos em mais de 450 municípios em todos os estados brasileiros e oferece, em seus polos, cursos de graduação, pós-graduação (especialização) e cursos livres. Todos os cursos do EAD são reconhecidos pelo MEC e o diploma do curso de graduação a distância é igual ao da graduação presencial. “Estou muito esperançoso com este empreendimento, pois acredito que a educação é o que realmente faz a diferença para o povo de uma grande nação, próspera e educada”, comemora o outro gestor do Polo Unopar Diadema, Ivan Brasil. Da Redação