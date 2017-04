Guilherme Miller promove 1º Caça Talentos 2017

Dia 24 de fevereiro de 2017 aconteceu o 1º concurso denominado “Caça Talentos”, entre alunos do Instituto Educacional Guilherme Miller. O evento foi idealizado pela diretoria pedagógica da instituição e realizado pelo departamento de comunicação, professores e demais colaboradores.

A atividade pedagógica teve o intuito de preparar o aluno para apresentar suas aptidões em público e descobrir novos talentos das áreas de ARTE e CULTURA de diferentes perfis, oportunizando o reconhecimento de talentos da escola, onde se inscreveram 71 alunos e houve 49 apresentações de forma individual ou equipe.

A competição teve duas modalidades: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Entre as atividades houve música; violão, teclado, canto; dança; desenho; pintura; show com bambolês, entre outras, onde os alunos selecionados em 1º lugar de cada categoria receberão um premio: uma bolsa de estudos do FISK Centro de Ensino, e os contemplados podem optar pelos cursos de: inglês, espanhol, português ou informática.

A aluna Elaene Souza Félix, do 3ºA, representando o Ensino Fundamental I, dançou a música do Clipe oficial do single Bang da cantora Anitta, foi à vencedora em 1º lugar. No Fundamental II, quem levou o prêmio foram às amigas do 7ºA: Lais, Ayane e Daniely, que abrilhantaram a festa com um show de bambolês.

O corpo de jurados ficou por conta das professoras, Andreia e Priscila, a colaboradora Tahisy Pratarotti, o advogado Dr. João Pedro Merenda e o professor e diretor de teatro da Prefeitura de Diadema, Alberto Chagas.

Para a mantenedora Sandra Pratarotti, “por se tratar de um evento interno, dentro das atividades pedagógicas rotineiras da escola, foi destinado somente aos alunos. Quero parabenizar o esforço de cada um que participou e dizer que meninos e meninas fiquem atentos ao nosso próximo Caça Talentos de 2018, vai ser melhor ainda”.