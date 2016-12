Fundação realiza formatura de 800 alunos de 40 cursos do segundo semestre

A Fundação Florestan Fernandes (FFF) realizou no último dia 16 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, no Centro, a formatura de 800 alunos dos 40 cursos profissionalizantes oferecidos pela entidade, divididos nas áreas de Beleza, Juventude, Terapias Naturais, Comércio e Serviços, Informática e Gastronomia. O evento contou com aproximadamente 500 pessoas, entre formandos, familiares e amigos e os cursos foram realizados no segundo semestre e no quarto trimestre deste ano.

O diretor presidente da Fundação, Joeder de Souza, ressaltou que os cursos atendem ao mercado profissional de Diadema e suas necessidades. “Mantemos conversas permanentes com membros do CIESP (Centro das Indústrias de São Paulo) de Diadema e da ACE (Associação Comercial e Empresarial de Diadema) para sabermos quais cursos têm mais procura no comércio, serviços e indústrias. A partir daí, começamos a elaborar nossa grade”, informa.

De acordo com Joeder de Souza, a empregabilidade dos alunos após a realização dos cursos é de 80%. “Isso comprova a qualidade prática dos cursos desenvolvidos na Fundação”, conclui.

Fundação Florestan Fernandes

Criada há quase 20 anos, a Fundação Florestan Fernandes é uma instituição de ensino profissionalizante vinculada à Prefeitura de Diadema, que visa a formação profissional, humana, ambiental e cultural dos cidadãos diademenses.