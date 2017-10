FÁBULA

– Era uma vez…

Em um reino muito distante meninos e meninas todos os dias se reuniam em espaços livres: ruas, parques, campos de futebol, pátio do colégio e praças. Nessas áreas faziam amizades e democraticamente brincavam, jogavam futebol, pulavam cordas, andavam de bicicletas, esconde-esconde, amarelinha, passa anel e outras diversões. Depois retornavam para suas casas, tomavam banho e juntamente com todas as pessoas da sua família jantavam e falavam sobre as experiências daquele dia tão especial…

– Zzzzz!

– Boa noite minha princesinha… SMACK!

– Mãe… Mãe… Socorro tem um monstro aqui no meu quarto?

O quarto estava numa escuridão total eu ouvia apenas as batidas do meu coração, sentia muito medo, muito medo mesmo. Oops! Tem um bicho papão embaixo da minha cama. Acho que ele começou a rastejar pelo quarto, agora está ficando em pé e…

– Mãeee!

Cadê a minha mãe, porque ela não me ouve?

Através de uma fresta que fiz em meu cobertor e olhando com apenas um olho percebi que estava muito próximo, até que uma mão tocou em meu cobertor e SWHOOSH!

– VAMOS, VAMOS LEVANTE, JÁ ESTÁ NA HORA!

– Mãe?!

– Sim meu amorzinho quem pensou que seria, o bicho papão?! Levante e se arrume, pois estamos atrasadas, coma algo, vamos… Filha! Por favor, vamos!

Levantei e fiz o que a minha mãe mandou. Peguei a minha mochila e saímos. No caminho, olhando para ela pensei. Obrigada mãe por me salvar novamente.

Na rua, minha mãe falando ao celular.

– Por favor, chegue até às 17 h. Sabe como ela fica aflita lhe esperando.

Olhando-me, acarinhou a minha cabeça e sorriu. Fingi não ter entendido a sua conversa ao telefone e também sorri para ela.

– Tchau minha princesinha! Tenha um dia maravilhoso e divirta-se hoje com os teus amigos. Eu amo você. SMACK!

– Tchau mãe, também te amo. SMACK!

Chamei meus amigos e rapidamente falei á história que minha mãe me contou antes de dormirmos. Rimos admirados. Pegamos nossos tablets, celulares e começamos a brincar.

Aff! Espaços livres, ruas, parques…