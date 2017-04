Doença sexualmente transmissíveis, Uretrite pode afetar diversos órgãos

Se não tratada corretamente, enfermidade pode causar danos ao coração, próstata, útero e ovários

A Uretrite é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) mais comuns na população, embora pouco noticiada. Caso não seja diagnosticada e tratada corretamente, pode trazer sérios riscos à saúde, como endocardite (problemas no coração), meningite, disfunções na próstata, útero e ovários. A patologia caracteriza-se por uma inflamação ou infecção da uretra. Normalmente, é diagnosticada em homens e mulheres jovens com a vida sexualmente ativa e que não fazem uso de preservativos. Segundo o urologista e andrologista Leonardo Seligra Lopes, Coordenador do Serviço de Urologia do Hospital e Maternidade Beneficência Portuguesa de Santo André, existem duas causas da uretrite. “Além da transmissão sexual, denominada infecciosa, há também a inflamatória, geralmente causada por algum trauma, como passagem recente de sondas, acidentes, cirurgias e até eliminação de cálculos urinários”. A uretrite é subdividida em gonocócicas ou não gonocócicas, geralmente causadas por uma bactéria chamada Clamídia (Chlamydia trachomatis). Leonardo Lopes destaca que é de extrema importância que se investigue, junto com o diagnóstico da uretrite, a possibilidade de infecção de outras doenças potencialmente graves, como a infecção pelo HIV (AIDS), Hepatites B e C e Sífilis.

TRANSMISSÃO E DIAGNÓSTICO A maior causa das doenças sexualmente transmissíveis é não ter a consciência da importância do uso constante

de preservativos. O surgimento da doença pode aparecer 24h após o ato sexual desprotegido ou demorar cerca de 90 dias para se manifestar. Há também casos de pessoas portadoras sem sintomas. O diagnóstico pode ocorrer através de exames clínicos e laboratoriais específicos para identificar a bactéria.

SINTOMAS Deve-se procurar imediatamente orientação médica quando houver sinais de corrimento, ardência e dores para urinar. Neste caso, é pedido um exame de cultura de urina para descartar a presença de Escherichia coli ou de outras bactérias causadoras de cistite.

PREVENÇÃO Como qualquer outra DST, a prevenção mais efetiva está no uso de preservativos, principalmente situações de relacionamento com parceiros desconhecidos ou prática de sexo anal.

TRATAMENTO Para os homens em tratamento, é importante evitar movimentos que possam causar traumas na região genital. Recomendações do próprio Ministério da Saúde apontam tratamentos com antibióticos e medicações sintomáticas para dor e desconforto. Deve-se lembrar também que o(a) parceiro(a) precisa ser tratado junto, independentemente de apresentar ou não sintomas. Isso porque ele pode ser portador das mesmas bactérias e facilitar uma reinfecção.

SINAIS E SINTOMAS: MULHERES • Coceira; • Ardência no canal uretral; • Disúria (dor ao urinar); •Corrimento amarelado (gonocócica) e transparente (não gonocócica); • Dor pélvica; • Febre e calafrios; • Micção pouca e frequente. HOMENS • Hematúria (sangue na urina); • Disúria (dor ao urinar); • Coceira e secreção no pênis (pode causar inchaço na virilha); • Dor ao ter relação sexual; • Febre (em casos raros); • Micção pouca e frequente.

NA FALTA DO TRATAMENTO, A INFECÇÃO ATINGE OUTROS ÓRGÃOS: • Conjuntivites (olhos); • Endocardite (coração); • Meningite (SNC); • Articulações; • Próstata; Útero e ovários; • Estenose na uretra (dificuldade de urinar e até mesmo de ter filhos).

Fonte consultada: Dr. Leonardo Seligra Lopes, Urologista e Andrologista, Coordenador de Urologia do Hospital e Maternidade Beneficência Portuguesa de Santo André, Andrologista do Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva. (dr.leonardoseligralopes@yahoo.com.br).