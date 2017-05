Do Economês para o Português

Olá leitores (as) do Imprensa Brasil, é sempre uma grande satisfação poder utilizar este nobre espaço para elucidarmos as questões econômicas que mais afetam o cotidiano das pessoas.

Em razão das questões trabalhistas atualmente estarem sendo debatidas no Congresso Nacional, desta vez iremos tratar de uma discussão polêmica, mas muito interessante de ser analisada sem pré-conceitos, ou seja, à luz da racionalidade econômica. Por isso iremos realizar uma breve explanação acerca da questão: Um salário mínimo maior é eficiente, ou não, para se reduzir a pobreza ?

Muitas pessoas são induzidas a acreditarem que sim, mesmo sem analisarem os efeitos e as distorções que os aumentos do salário mínimo (acima da produtividade média da economia) geram especialmente relação os trabalhadores menos qualificados.

Empiricamente foi demonstrado ao longo do tempo e por diversas pesquisas que o valor do salário mínimo ao invés de ser uma “proteção ao trabalhador” no sentido de lhe proporcionar um patamar remuneratório mínimo capaz de suprir suas necessidades básicas, na realidade se torna uma barreira que exclui milhões de trabalhadores menos qualificados do mercado formal, desta forma este aumento (acima da produtividade média da economia) eleva a informalidade e o desemprego que atualmente atinge quase 13 milhões de cidadãos no Brasil.

E por que a informalidade e o desemprego entre os trabalhadores menos qualificados são elevados quando o salário mínimo aumenta acima do nível de produtividade média da economia?

As razões para estas consequências negativas residem no fato do aumento de custos gerados aos empregadores os obrigarem a contratar menos mão de obra e também no fato de que muitas vezes o nível de produtividade dos trabalhadores menos qualificados se encontra muito abaixo do patamar estabelecido para o salário mínimo.

Desta forma, se houvesse livre negociação os trabalhadores desempregados poderiam trabalhar formalmente recebendo proporcionalmente à sua produtividade ao invés de estarem excluídos do mercado de trabalho formal e consequentemente os empregadores demandariam maior mão de obra que por sua vez reduziria o desemprego, de modo a aumentar a quantidade de pessoas recebendo renda e consumindo o que possibilitaria a criação de um círculo virtuoso para a economia nacional.

Por isso é importante analisarmos profundamente as falsas propagandas que são alardeadas como “direitos e garantias” por grupos de interesses (como partidos políticos fisiológicos e sindicatos), mas que na prática se revelam verdadeiras armadilhas, especialmente aos trabalhadores menos qualificados, pois prejudicam e tornam vulneráveis aqueles que deveriam ser protegidos por esses pseudos “direitos”.

Agradecemos pela atenção dos leitores e seguiremos à disposição para recebermos sugestões de temas para as próximas colunas e também para prestarmos orientações sobre finanças pessoais, por meio da Fanpage:

Anderson Silva é Economista CORECON 33.601