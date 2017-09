Diadema promove 1º Encontro de Paternidade Cuidadora

Na manhã desta sexta-feira, 18/8, profissionais e moradores de Diadema reuniram-se no 1º Encontro de Paternidade Cuidadora realizado na Rede de Atenção a Criança e Adolescente de Diadema (RECAD).

Entre os assuntos abordados esteve presente a questão sobre as dificuldades que alguns homens ainda têm ao se tornarem pais. “Diferentemente da mulher, o homem não cresce com grande interesse e estimulo à paternidade. Por isso, os papéis de cuidar, educar e brincar, às vezes, se tornam mais difíceis para o pai”, conta o especialista Reginaldo Bombini, organizador do encontro e integrante do Serviço de Mediação de Conflito da Secretaria de Defesa Social. Outro ponto de destaque na palestra de Reginaldo Bombini foi sobre a responsabilidade dos cuidados e educação dos filhos. “É importante e essencial que ambos participem desse processo porque não devem ser relacionados apenas à figura materna” ressalta Bombini. As mulheres também assistiram a apresentação do especialista. A servidora Tânia Aires, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), que trabalha com atendimento à população, achou muito importante a discussão do assunto e acha que vai ajudá-la em seu dia a dia. “O encontro me ajudou a entender o funcionamento e a organização das famílias. Acho que conseguiremos efetuar um atendimento com mais qualidade”.

Da Redação