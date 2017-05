Controle da sífilis depende de simples medidas de prevenção

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) configuram-se como um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e em todo o mundo. Dentre essas enfermidades, a sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum, pode causar vários danos severos ao ser humano.

A doença não tem uma faixa etária específica de ocorrência e nem escolaridade e níveis sociais determinados, ou seja, não há um público restrito de contágio. Feridas, manchas vermelhas, perda da visão e problemas neurológicos são alguns dos vários sinais e sintomas da doença, como explica Ivelise Giarolla, médica infectologista do Centro de Referência em DST/AIDS da Secretaria de São Paulo e do Hospital de Transplantes Euriclydes de Jesus Zerbini. “A sífilis, quando tratada adequadamente, tem cura, mas é importante conhecer a doença e seus estágios, sendo que os maiores sintomas ocorrem nas duas primeiras fases, período em que a doença é mais contagiosa”.

Giarolla orienta que todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnóstico, principalmente as gestantes, pois a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto e até mesmo a morte ao nascer.

SÍFILIS CONGÊNITA

A sífilis congênita é a infecção transmitida via transplacentária da mãe para o bebê. A transmissão pode causar aborto e parto prematuro ou ainda, ao nascer, o bebê pode apresentar anormalidades como surdez, cegueira, problemas ósseos e neurológicos.

Tamanha gravidade fez com que o Ministério da Saúde organizasse anualmente uma Campanha de Combate à Sífilis Congênita (www.saude.gov.br/sifilis). O Brasil, aliás, tem o desafio de eliminar este tipo da doença até 2015, como indica a Organização Mundial da Saúde.

TRANSMISSÃO E DIAGNÓSTICO

A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante relação sexual (inclusive através do sexo oral) sem o uso de preservativo, por transfusão de sangue contaminado ou através da mãe infectada para o bebê.

O diagnóstico laboratorial da sífilis é baseado em exames sorológicos e de microscopia para identificação do agente causador, o Treponema pallidum.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

O uso de preservativos em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento durante a gravidez são os meios mais simples, confiáveis e baratos de se prevenir.

No caso de infecção, o tratamento costuma ser feito com a administração de penicilina injetável, acompanhamento de exames laboratoriais e tratamento do parceiro sexual.

OS ESTÁGIOS DA SÍFILIS

Estágio 1: pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas (ínguas), que surgem entre 7 e 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Elas desaparecem espontaneamente, mesmo sem tratamento, e não deixam cicatriz, mas a pessoa continua infectada e a doença se desenvolve.

Estágio 2: podem surgir manchas em várias partes do corpo, inclusive nas palmas das mãos, pés e mucosa da boca. Outros sintomas também são comuns, como gânglios espalhados pelo corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar, falta de apetite e queda dos cabelos. Após algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, as manchas também desaparecem, dando a ideia de melhora.

A doença pode ficar estacionada por meses ou anos, até o momento em que surgem complicações graves.

Estágio 3: no último estágio, sem o devido tratamento, surge cegueira, paralisia, doença cerebral, problemas cardíacos e nos ossos, podendo, inclusive, levar à morte.

Para mais informações, acesse:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf

http://www.saude.sp.gov.br/ses/centro-de-referencia-e-treinamentocrtdst-aids/

Fonte consultada:

Dra. Ivelise Giarolla, médica infectologista do Centro de Referência em DST/AIDS da Secretaria de São Paulo e do Hospital de Transplantes Euriclydes de Jesus Zerbini. É também colunista da Revista Pais e Filhos.