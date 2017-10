Com a presença dos pais, crianças recebem troca de faixa de Morgant Jiu Jitsu no Colégio Guilherme Miller

Por Renan Silva

Com a presença dos pais, crianças recebem troca de faixa de Morgant Jiu Jitsu no Colégio Guilherme Miller

Colégio realiza festival neste domingo, faz troca de faixas e presenteia os garotos com medalhas

No último domingo (08), o Colégio Guilherme Miller realizou um festival de Morganti Jiu-Jitsu onde crianças trocaram faixas e aprenderam os fundamentos básicos da modalidade. O torneio foi aberto com a presença dos pais e contou com a diretora pedagógica, Meyre Brasil para abertura do evento, “o Morganti tem grande importância na vida da criança, pois trabalha o físico e principalmente o emocional”, enfatizou.

As graduações que foram realizadas em cerca de 10 crianças é um passo importante dentro das artes marciais, pois simbolizam o nível que determinado aluno se encontra. O projeto Morganti foi contratado pelo colégio Guilherme Miller com o principal objetivo de que eles ensinassem a parte pedagógica de formação do caráter e conduta para as crianças, antes que mostrassem fundamentos do Jiu-Jitsu.

Em 19 estados e cinco países, o grupo Morganti Jiu-Jitsu tem o intuito de mostrar a arte marcial como um método de luta e uma forma de atividade física que reúne mente, corpo e espírito. Além, de ensinar condutas para se formar um bom caráter.

O diretor da Morganti Brasil, Marcelo Bacelar explica que as crianças precisam trocar de faixa uma vez por ano, elas começam pela faixa branca, passando por cerca de oito faixas (cinza, amarela, laranja, vermelha, azul, verde, roxa e marrom) para chegarem até a faixa preta. Marcelo atenta que “na escola, as crianças para chegarem à faixa preta precisam de nove anos, devido a graduação ser uma vez por ano. Numa academia, até três anos e meio o aluno alcança a faixa”, ressaltou.

O professor faixa preta, Rafael Andrade, se sentiu realizado com o evento neste domingo, há dois anos no colégio Guilherme Miller ele diz que isso simboliza para ele e para os alunos a coroação de um bom trabalho realizado durante todo o ano: “é um momento especial para mim, onde podemos mostrar o nosso trabalho e o que foi realizado durante o ano”. Avaliou.