Colégio Guilherme Miller abre as portas para 27ª edição do TDDC

A 27ª edição do Projeto Todo Dia é Dia da Criança (TDDC) aconteceu, no Colégio Guilherme Miller na Rua dos Jequitibás, 587, no bairro Eldorado em Diadema/SP, que foi cedido gentilmente o espaço pela mantenedora Sandra Odila Pratarotti no último domingo dia 26 de março, que abriu suas portas para receber o evento, que iniciou por volta das 13h e foi encerrado às 17h00. A ação social é realizada pelo departamento social do Jornal Imprensa Brasil. O evento denominado “TODO DIA É DIA DA CRIANÇA”, que consiste na entrega de brinquedos, apresentações circenses, serviços de saúde e beleza, orientação jurídica, palestras educacionais, apresentação de diversas atrações, além de bandas musicais de Diadema. Dessa vez, além da tradicional distribuição gratuita de brinquedos para todas as crianças que estavam presentes, teve sorteio de bicicletas e vários outros prêmios. Foram realizados inúmeros testes de glicemia, pressão arterial e hepatite C, patrocinado pela Farmácia Malheiros e com a colaboração da Escola Paulista de Enfermagem; orientação jurídica proporcionada pelos advogados Dra. Graça e Dr. João Merenda. O evento contou também com Quick Massagens e Revitalizações Faciais promovidas pela Alexandría Estética, “gostei muito em ter colaborado com este even

to, fico feliz quando posso ajudar as pessoas” disse a proprietária Alexandra Santos. Atrações Entre as atrações musicais que animaram a bela festa, duas cantoras se destacaram: a cantora gospel Patrícia Marta e Ana Clara de apenas 12 anos de idade, além das apresentações dos próprios alunos do Colégio como: Arthur Pereira que arrancou risos com suas piadas, Alycia de Souza que tocou música no teclado, Elaene Souza, dançou a música do Clipe oficial do single Bang da cantora Anitta, as amigas Lais e Ayane abrilhantaram a festa com um show de bambolês. O som ficou por conta de JR e Dantas Zook Love. O Grupo Papelão Cia Teatral, fez uma bela apresentação arrancando muitas palmas e risos de todo o público presente, apresentou a peça “A Filmagem” encenada pelos atores Gracielle Cardoso e Luciano Rebeque. Operou o som, Vanessa Guimarães e maquiagem de Adriana Perez, que divertiram os pais e animaram a criançada. Trabalhando em apoio à Operação Integrada de Fiscalização e em operações conjuntas com a Polícia Militar, o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), de Diadema também exerce papel socioeducativo com apresentações em eventos, escolas e aproximando a GCM da comunidade, como aconteceu no Colégio Guilherme Miller, onde os agentes, Trindade, Ro

drigo e Novais e os cães: Áureos, Ares e Doki atraíram a atenção de crianças e adultos durante a apresentação. O Canil da GCM é ligado a Secretaria de Defesa Social e tem como mandatário o ex-comandante da Polícia Militar de Diadema, o Coronel Marcel Lacerda Sofnner. Para a mantenedora do Colégio, Sandra Pratarotti, “um trabalho social como esse é de muita relevância. Isso só faz a gente abrir as portas da escola e receber esse evento, pois temos certeza e convicção que o projeto

faz esse trabalho em função da comunidade e em função das crianças, e estamos sempre de portas abertas para trabalhos sociais como o Projeto Todo Dia é Dia da Criança”. Esta edição do TDDC contou também com a parceria da Secretária Municipal de Habitação, Regina Gonçalves, os advogados: Gildete Belo Ramos e André Antunes Garcia, Blitz Papelaria, Jerry Bolsas, Espaço do Cristão, Óticas Carol e FISK Escola de Idiomas. Da Redação