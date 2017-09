ASMAP realiza 1º jantar beneficente para arrecadar fundos

A ASMAP (Associação Sempre Movida pelo Amor ao Próximo) Conceição Diadema foi fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver ações sociais, educativas, ressocializantes, profissionalizantes, espirituais e culturais. Entre as atividades realizadas pela entidade, estão organização de eventos infantis e de passeios, aulas de violão, judô e crochê, oficinas de artesanato, bazar da pechincha e sacolão do R$ 1,00, palestras sobre relacionamentos, liderança, cidadania, entre outros.

Em resumo, a finalidade da ASMAP é ser útil ao próximo e à comunidade, envolvendo-os na participação ativa das tomadas de decisões e diretrizes da associação. Entretanto, para a realização de todas essas atividades, é preciso dinheiro. E por ser uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, todos os cursos e serviços são gratuitos, a ASMAP depende de doações, contribuições e do apoio da sociedade. Por isso mesmo, a associação decidiu realizar seu 1º Jantar Beneficente, que aconteceu no último ASMAP realiza 1º jantar beneficente para arrecadar fundos dia 30 de junho, na Chácara Três Irmãos, com apoio do vereador Sergio Mano. O propósito foi angariar recursos para a compra de violões usados nos cursos, entre outros equipamentos.

O valor cobrado foi de R$ 50 (crianças até 6 anos não pagaram, e de 7 a 12 anos, pagaram meia entrada), com direito a música ao vivo, uma mesa farta e variada e muito bate-papo e diversão. A ASMAP agradece a todos que se dispuseram a participar e ajudar nessa bela causa da entidade e, com isso, continuar a proporcionar a assistência básica necessária e acolhimento social a todos quantos desejarem, por intermédio do comprometimento e envolvimento. Para conhecer mais sobre a ASMAP Diadema, visite o site: www. asmapdiadema.com.br. Para doações – Banco: Caixa Econômica Federal; C/C: 3050-7; agência 0248; OP – 003. Informações e agendamentos de segunda a sexta feira das 9h às 16h, pelo fone: (11) 4055-3451. Da redação