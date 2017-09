Alunos do Guilherme Miller vão à segunda fase da XIV Olimpíada de Matemática do Grande ABC

A Universidade Metodista de São Paulo, por meio do Curso de Matemática com apoio da Escola de Engenharia, Tecnologia e Informação e da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades, promove a XIV Olimpíada de Matemática do Grande ABC, cujas provas serão aplicadas no Campus Rudge Ramos da instituição.

O Colégio Guilherme Miller, no intuito de investir na sua qualidade de ensino e verificar o nível de aprendizagem de seus alunos, decidiu entrar na competição e inscreveu doze participantes. Podem participar da Olimpíada alunos do Ensino Fundamental (a partir do 6º ano) e Médio das escolas públicas e particulares das sete cidades compreendidas no Grande ABC, além dos alunos que concluíram o ensino médio no ano de 2016 e ainda não ingressaram em nenhum curso superior. O foco é contribuir para a melhoria do conhecimento matemático dos alunos do ensino fundamental e médio. “O Colégio nunca havia participado de uma olimpíada dessa.

Quando eu soube dessa competição, eu pensei: nós precisamos saber quem são esses alunos que participam dessas olimpíadas. Então procurei incentivá-los, convencendo-os que precisamos testar nosso potencial. São alunos inteligentes, mas faltava colocar esse potencial em prática”, explicou a Profª Andréa Novelli, que leciona matemática no Colégio.

Ela mesma resolveu inscrever os alunos e, em sua avaliação, o desempenho foi muito positivo. “Resolvemos enfrentar o desafio com muito otimismo e fiquei muito surpresa. Vimos muitos alunos de escolas renomadas, com mais tradição, que não sabiam praticamente nada da prova”, disse ao iBrasil. Três orgulhos Dos doze alunos inscritos, três conseguiram passar para a segunda fase da competição. Celine Vitória Pereira Fratti, 15 anos, aluna do 9º ano (está há três anos no Guilherme Miller), foi um deles. Suas matérias preferidas são Química, Física, Matemática e História. “Resolvi participar da Olimpíada de Matemática porque eu queria saber qual era realmente a minha capacidade, ver qual era o meu limite e o que eu tinha absorvido durante as aulas”, contou. “Acho essas competições são muito importantes para o aluno, pois é uma forma de você realmente saber o que ele tem aprendido. Lá é totalmente diferente da sala de aula, não tem seus amigos ao redor, não tem seu professor.

É você e sua prova. Pra mim foi muito legal”, comemora. Celine participou da Olimpíada no Nível II, destinado ao Ensino Fundamental (8º ano e 9º ano). Os outros dois finalistas participaram no Nível I (Ensino Fundamental, 6º e 7º ano). Henry Silva Simões, 12 anos, aluno do 6º ano, surpreendeu-se consigo mesmo. “Eu achei que seria legal e nem imaginava que eu ia passar. Fui porque na minha mente achei que seria divertido. Eu nem estava pensando em passar e fiquei surpreendido”, brincou. Por fim, Maria Victória Félix de Souza, 11 anos, também do 6º ano, irá para a segunda fase e fará a segunda prova no dia 21 de outubro ao lado de seus colegas. Não por coincidência, sua matéria preferida é Matemática. “Eu também queria testar minha capacidade e minha irmã também já participou uma vez, só que ela não tinha conseguido. Então eu disse: ‘Ah, eu vou tentar’”, comentou orgulhosa. Os alunos fizeram a prova no dia 10 de junho, que foi a primeira fase, quando responderam questões de múltipla escolha.

Agora, Celine, Henry e Maria Victória terão que resolver questões discursivas no próximo dia 21 de outubro, quando acontece a segunda e última fase dessa XIV Olimpíada de Matemática. Estaremos todos torcendo para o sucesso de nossos estudantes que já são um orgulho para Diadema! Da Redação