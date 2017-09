Agentes de saúde comemoram aprovação da PEC 22/11

Diretores do Sindicomunitário-SP, acompanhados do deputado Valtenir Pereira, são recebidos pela senadora Marta Suplicy em seu gabinete, em Brasília, após a votação da PEC 22/11 na CCJ.

No último dia 16/08, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da PEC 22/2011, que foi apresentado no dia 12/07 na Casa. Essa PEC, de autoria do deputado Valtenir Pereira (PSB-MT), fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE). Diretores do Sindicomunitário-SP que foram à Brasília acompanhar a votação, aproveitaram a viagem para intensificar a campanha pela aprovação integral do PLC 56/2017. Eles foram recebidos pela senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), que é a relatora do PLC no Senado.

desses profissionais não será inferior a dois salários mínimos, mais o adicional de insalubridade.

Agora, o texto deve entrar na pauta para ir à votação. Diversas entidades que representam os ACS e ACE de todo o Brasil marcaram presença no Auditório Nereu Ramos, no Anexo II da Câmara, para acompanhar a votação. Dentre elas, estavam o Sindicomunitário-SP (que representa os ACS do estado de São Paulo), a Conacs (Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde) e a Fenaac (federação nacional das duas categorias profissionais). À tarde, após a votação, os agentes, acompanhados de suas lideranças, procuraram o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), para reforçar o pedido de urgência. “Pedimos celeridade ao presidente Rodrigo Maia para que esta matéria tão importante para os ACS de todo Brasil entre em pauta com urgência para ser apreciada e aprovada em duas sessões, com quórum qualificado de 308 parlamentares votando favorável aos anseios dos agentes comunitários de saúde”, disse o presidente do Sindicomunitário-SP, José Jailson da Silva.

PLC 56/17 Diretores do Sindicomunitário-SP aproveitaram a viagem à Brasília para intensificar a campanha pela aprovação integral do PLC (Projeto de Lei da Câmara) nº 56/2017. O projeto dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos ACS e ACE. A delegação de diretores foi acompanhada pelo deputado Valtenir Pereira (PSB-MT), que foi o relator da proposta na Câmara Federal e é o autor da PEC 22/11. Todos foram recebidos pela senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), que é a relatora do PLC no Senado. No dia anterior (15/07) o presidente e diretores da entidade já haviam entrado em contato com a assessoria especial da senadora no gabinete de São Paulo, quando protocolaram um ofício solicitando seu apoio e aprovação da íntegra do texto original. Uma cópia desse ofício também foi entregue nas mãos de Marta Suplicy. “Esta matéria foi amplamente discutida entre a categoria nas diversas audiências públicas realizadas por todo o País e recebeu apoio unânime de todas as entidades que representam os ACS e ACE de todo o Brasil”, lembrou José Jailson.