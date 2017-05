Academia Krypton Eldorado, 8 anos de sucesso!

Academia Krypton Eldorado, 8 anos de sucesso!

A Krypton Eldorado é a antiga academia Brother’s e atualmente é uma franquia tendo outras unidades espalhadas por Diadema e demais localidades.

O empreendedor e gestor Eduardo Mesquita de Sousa, 35 anos, casado, pai do Henrik, começou com outros dois sócios e assumiu interinamente desde 2011. É formado em marketing e MBA em gestão de pessoas e atualmente está cursando administração.

A academia, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1033 – Eldorado, tem uma rotatividade em média de 1200 frequentadores por mês, com faixa etária e objetivos bem variados. Com a divulgação na mídia e nas redes sociais como Facebook e instagram @kryptoneldorado, hoje a procura é bem maior do que quando iniciou.

Perguntamos ao empresário sobre como se manter no mercado por tanto tempo e ele foi coerente quando nos respondeu: “O investimento em academia no Brasil é muito alto, tem uma crescente concorrência com baixa qualidade e o mercado financeiro impossibilita mantê-las devido aos juros altos e também falta incentivo para investimentos. Hoje, todo brasileiro quer montar o seu negócio e quando aumenta a demanda, aumenta também os aluguéis. Pra se manter no mercado é necessário qualidade, know-how, saber onde investir, quem contratar e como gerir sua equipe para que haja sempre motivação.”

“Antigamente, o objetivo era ser a melhor academia do bairro”, explica. “Hoje, após oito anos de trabalho, o nosso foco é manter a qualidade de atendimento em todos os setores da academia, desde a recepção, limpeza, até a atenção dos professores com os alunos, clientes e parceiros”, diz Eduardo M. Souza.

A marca da academia Krypton está consolidada no mercado há 15 anos e a franquia de Eldorado conta com uma seleta equipe de 22 profissionais qualificados na área de ginástica, como a professora Jane Paes, com mais de 15 anos de experiência, e Jobson Barreto, coordenador técnico de musculação, body building e nutricionista esportivo com 18 anos de experiência.

A missão é entregar um serviço perto da excelência com bom atendimento, horários flexíveis e uma grade com mais de duzentas aulas por mês com atividades como Zumba, Fit Dance, Ballet, Sertanejo, Ritmos, Pilates, Jump, Jiu-Jitsu, Muay Thai, entre outras, com uma variedade maior que a de suas concorrentes de segunda à segunda, durante os 365 dias do ano.

Segundo Eduardo, atualmente o que as pessoas mais prezam é o tempo e para melhor atender essa demanda eles investiram em mais aparelhos, sendo ao todo 58 máquinas, ou seja, quase o dobro das outras academias concorrentes e assim o aluno consegue treinar sem ficar revezando. Também investiu num aplicativo ‘Evo Mobile’, que permite ao aluno, depois de feita a avaliação física, consultar os treinos através de vídeos para que o mesmo não fique perdido dentro da academia e possa executar, também, o treino onde ele estiver. A academia ainda possui estacionamento e a entrada é com leitor biométrico. A receptividade não poderia ser das melhores, com um saboroso café.

Durante todos os meses do ano, a academia Krypton Eldorado faz promoções para incentivar as pessoas a buscarem mais qualidade de vida, cuidando da sua saúde e bem-estar. Nesse mês de maio, fechando o plano semestral e anual, a aluna ganhará um mês gratuitamente para a mãe que se matricular.

Além dessa promoção, você poderá aproveitar e participar da campanha do agasalho que irá até 31 de maio. Doando um agasalho, você ganha a inscrição no valor de R$ 40.

Para se matricular na academia o investimento da avaliação física é de R$ 40. Se for com a avaliação nutricional, R$ 100. O preço mensal varia de R$ 49 à R$ 99.

Utilizando a #eusoukryptoneldorado, você ainda concorre a três meses de treino gratuito.

Mais informações ligue: 11 4047-1654 / WhatsApp 11 9 4733-0251.