500 mil famílias da Região Metropolitana de São Paulo já retiraram o kit gratuito distribuído pela Seja Digital

Com o desligamento se aproximando, a entidade reforça as ações para informar e preparar a população local

Semana passada, a Seja Digital atingiu o patamar de 500 mil kits gratuitos distribuídos para as famílias da região metropolitana de São Paulo inscritas em programas sociais do governo federal. A distribuição dos aparelhos é uma das missões da Seja Digital, criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital. O kit contempla antena para TV Digital, conversor e controle remoto. “As famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec e Carteira do Idoso, entre outros) que ainda não retiraram o kit gratuito, ou não sabem se tem direito, devem acessar o portal sejadigital.com.br com NIS (Número de identificação social) em mãos ou ligar gratuitamente para o número 147”, reforça Cecília Zanotti, gerente regional da Seja Digital em São Paulo. “Nossa equipe de atendimento vai orientar e realizar o agendamento no horário e local de sua preferência.” De acordo com Antonio Martelletto, presidente da Seja Digital, o desligamento do sinal analógico de TV em São Paulo é um marco histórico. “Ao final deste processo, cerca de 7 milhões de domicílios e mais de 20 milhões de pessoas terão acesso aos canais abertos de televisão somente pelo sinal digital”, afirma Martelletto. “Estamos empenhados em cumprir o planejamento e não vamos deixar ninguém para trás.” O desligamento do sinal analógico da televisão está previsto para acontecer no próximo dia 29 de março na capital de São Paulo e nos outros 38 municípios da região metropolitana: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Sobre a Seja Digital A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV) é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.

Da Redação